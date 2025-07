Concert pour deux violons Maison Mousse Hérisson

Maison Mousse 3, Avenue Marcellin Simonnet Hérisson Allier

Concert pour deux violons (Jan ORAWIEC et Beng BAKALLI) qui sera donné le samedi 05 juillet 2025 à 20h, à la Maison Mousse de Hérisson.

Tarif: 25€ par personne

Tarif réduit (12-18 ans): 12,50€

Maison Mousse 3, Avenue Marcellin Simonnet Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 72 07 14 drbardot@gmail.com

English :

Concert for two violins (Jan ORAWIEC and Beng BAKALLI) to be given on Saturday, July 05, 2025 at 8pm, at the Maison Mousse in Hérisson.

Price: 25? per person

Reduced price (12-18 years): 12,50?

German :

Konzert für zwei Violinen (Jan ORAWIEC und Beng BAKALLI), das am Samstag, dem 5. Juli 2025, um 20 Uhr im Maison Mousse in Igel stattfindet.

Preis: 25? pro Person

Ermäßigter Preis (12-18 Jahre): 12,50?

Italiano :

Concerto per due violini (Jan ORAWIEC e Beng BAKALLI) che si terrà sabato 05 luglio 2025 alle ore 20.00, presso la Maison Mousse di Hérisson.

Prezzo: 25 euro a persona

Prezzo ridotto (12-18 anni): 12,50?

Espanol :

Concierto para dos violines (Jan ORAWIEC y Beng BAKALLI) que tendrá lugar el sábado 05 de julio 2025 a las 20h, en la Maison Mousse de Hérisson.

Precio: 25 euros por persona

Precio reducido (12-18 años): 12,50?

