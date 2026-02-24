Concert pour enfant Papy Stub

Rue du Stade Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18 16:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Xavier Stubbe revient avec un huitième album dans lequel il incarne Papy Stub

gagnant officiel du concours des papys !

Ce papy UP dynamique et drôle est le complice aguerri des enfants, chanteurs d’histoires douces, rocks ou même hip-hop.

Pas de doute, Papy Stub va vous surprendre !

Xavier Stubbe revient avec un huitième album dans lequel il incarne le personnage de Papy Stub

gagnant officiel du concours des papys !

Électron libre sur scène ou au guidon de sa moto réservant bien des surprises, ce papy UP très

dynamique et drôle est le complice aguerri des enfants, le chanteur d’histoires douces, rocks ou même

hip-hop. Des chansons pop aux textes ciselés, une mise en scène cousue-main, jouée dans un décor et

une énergie manifestement électriques !

Pas de doute, Papy Stub va vous surprendre !

Xavier Stubbe Cadence Production. .

Rue du Stade Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Xavier Stubbe returns with his eighth album as Papy Stub

official winner of the grandpa contest!

This dynamic, funny UP grandpa is a seasoned accomplice to children, singing sweet, rock or even hip-hop stories.

No doubt, Papy Stub will surprise you!

L’événement Concert pour enfant Papy Stub Tauxigny-Saint-Bauld a été mis à jour le 2026-02-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire