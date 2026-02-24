Concert pour enfant Papy Stub Tauxigny-Saint-Bauld
Concert pour enfant Papy Stub
Rue du Stade Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire
Début : 2026-03-18 15:00:00
fin : 2026-03-18 16:00:00
2026-03-18
Xavier Stubbe revient avec un huitième album dans lequel il incarne le personnage de Papy Stub
gagnant officiel du concours des papys !
Électron libre sur scène ou au guidon de sa moto réservant bien des surprises, ce papy UP très
dynamique et drôle est le complice aguerri des enfants, le chanteur d’histoires douces, rocks ou même
hip-hop. Des chansons pop aux textes ciselés, une mise en scène cousue-main, jouée dans un décor et
une énergie manifestement électriques !
Pas de doute, Papy Stub va vous surprendre !
Rue du Stade Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com
English :
Xavier Stubbe returns with his eighth album as Papy Stub
official winner of the grandpa contest!
This dynamic, funny UP grandpa is a seasoned accomplice to children, singing sweet, rock or even hip-hop stories.
No doubt, Papy Stub will surprise you!
