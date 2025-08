Concert pour enfants JEZEAU Jézeau

Concert pour enfants JEZEAU Jézeau vendredi 8 août 2025.

Concert pour enfants

JEZEAU 1, impasse de la couménie Jézeau Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-08 17:00:00

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Histoires fantastiques sur trois enfants intrépides / accompagnées de la musique improvisée (guitare et percussion)

JEZEAU 1, impasse de la couménie Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 info@lasoulane.com

English :

Fantastic stories about three intrepid children / accompanied by improvised music (guitar and percussion)

German :

Fantastische Geschichten über drei unerschrockene Kinder / begleitet von improvisierter Musik (Gitarre und Perkussion)

Italiano :

Storie fantastiche di tre bambini intrepidi / accompagnate da musica improvvisata (chitarra e percussioni)

Espanol :

Historias fantásticas sobre tres niños intrépidos / acompañadas de música improvisada (guitarra y percusión)

