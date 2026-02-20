Concert pour financer un voyage scolaire Redon

Concert pour financer un voyage scolaire

Le Carré 9, 9 rue de Galerne Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-06 19:45:00

fin : 2026-03-06 23:30:00

2026-03-06

Les élèves du lycée de Beaumont organisent un concert afin de financer leur voyage scolaire en Louisiane.

Au programme, groupes d’élèves du lycée, du conservatoire, chorale du nez et groupes de professionnels.

Buvette sur place avec vente de créations artisanales et jus de pomme.

En partenariat avec la Gac’sagace et le 7 Conservatoire Redon Agglomération. .

Le Carré 9, 9 rue de Galerne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 72 99 60 13

English :

