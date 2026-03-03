Concert pour la femme Arès
Concert pour la femme Arès dimanche 8 mars 2026.
Concert pour la femme
Grande salle des Lugées Arès Gironde
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme le 8 mars, Colcanto-Grand Chœur du Bassin se mêle aux étudiants de la Faculté de Musicologie de Bordeaux et à l’association SOS, pour vous interpréter des morceaux choisis dans le répertoire profane, ainsi que des morceaux classiques, avec des extraits du Stabat Mater de Karl Jenkins.
Billetterie en ligne sur Helloasso.com
Tout public -Tarif unique 10€
Gratuit pour les de 12 ans.
Renseignements au 06 42 78 77 99
Lieu Grande salle du Domaine des Lugées .
Grande salle des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 78 77 99
