Concert pour la femme Arès

A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme le 8 mars, Colcanto-Grand Chœur du Bassin se mêle aux étudiants de la Faculté de Musicologie de Bordeaux et à l’association SOS, pour vous interpréter des morceaux choisis dans le répertoire profane, ainsi que des morceaux classiques, avec des extraits du Stabat Mater de Karl Jenkins.

Tout public -Tarif unique 10€

Gratuit pour les de 12 ans.

Renseignements au 06 42 78 77 99

Grande salle des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine

