CONCERT POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER Rivesaltes

CONCERT POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER Rivesaltes dimanche 26 octobre 2025.

CONCERT POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Avenue de la Marne Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant

Début : 2025-10-26 15:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Concert Les plus belles chansons françaises au profit de la Ligue contre le cancer

Avenue de la Marne Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr

English :

Les plus belles chansons françaises concert in aid of the French Cancer League

German :

Konzert Die schönsten französischen Chansons zugunsten der Krebsliga

Italiano :

Concerto Les plus belles chansons françaises a favore della Lega contro il cancro

Espanol :

Concierto Les plus belles chansons françaises en beneficio de la Liga contra el Cáncer

