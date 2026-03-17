Le 10 avril 2026 à 21h, l’Église Saint‑Sulpice à Paris accueillera un Concert pour la Paix exceptionnel réunissant 160 artistes sur scène, dans un grand moment musical placé sous le signe du dialogue entre les cultures et de la solidarité.

Sous la direction de Richard Wilberforce et Martina Batič, le Chœur de l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National de Lille et le Chœur des Femmes d’Asie uniront leurs voix et leurs instruments aux côtés de Guila Clara Kessous, Patricia Atallah et Ariana Vafadari.

Le

programme fera dialoguer les traditions musicales d’Orient et

d’Occident autour d’un message universel de mémoire et d’espérance. Au

cœur de la soirée sera interprétée la cantate « Ani Maamin – un chant perdu et retrouvé », op. 441 de Darius Milhaud, sur un texte d’Élie Wiesel, œuvre bouleversante qui résonnera avec des chants du Liban et d’Iran.

La soirée comprendra également la Messe en ut majeur KV 167 de Wolfgang Amadeus Mozart, chef‑d’œuvre du répertoire sacré, interprété dans le cadre majestueux de l’Église Saint‑Sulpice.

Réunissant 160 artistes, ce concert pour la paix à Paris

se veut un moment de fraternité et de dialogue, où la musique devient

un langage universel au service de la solidarité et de l’éducation.

Le 10 avril 2026 à 21h, 160 artistes se réunissent à l’Église Saint‑Sulpice pour un Concert pour la Paix parrainé par Guila Clara Kessous, Artiste de l’UNESCO pour la Paix, au profit de l’association Asie Femmes d’Avenir.

Le vendredi 10 avril 2026

de 21h00 à 23h00

payant

32 euros en plein tarif

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T00:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T21:00:00+02:00_2026-04-10T23:00:00+02:00

Eglise Saint Sulpice 2 rue Palatine 75006 Paris

https://my.weezevent.com/concert-pour-la-paix-3



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