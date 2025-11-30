Concert pour la paix dans le monde (Auditorium) Brive-la-Gaillarde

Concert pour la paix dans le monde (Auditorium)

10 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Opus 19, Tulla Voce, Nawa et de nombreux artistes.

Cordinateur: Laurent Bourreau au piano.

14h Vente de pâtisseries libanaises.

15h Concert

Organisé par le Rassemblement pour le Liban. .

10 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

