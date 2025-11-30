Concert pour la paix dans le monde (Auditorium) Brive-la-Gaillarde
Concert pour la paix dans le monde (Auditorium) Brive-la-Gaillarde dimanche 30 novembre 2025.
Concert pour la paix dans le monde (Auditorium)
10 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Opus 19, Tulla Voce, Nawa et de nombreux artistes.
Cordinateur: Laurent Bourreau au piano.
14h Vente de pâtisseries libanaises.
15h Concert
Organisé par le Rassemblement pour le Liban. .
19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
