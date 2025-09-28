Concert pour la paix Franz Schubert Place de l’Abbé Herluin Le Bec-Hellouin

Concert pour la paix Franz Schubert Place de l’Abbé Herluin Le Bec-Hellouin dimanche 28 septembre 2025.

Concert pour la paix Franz Schubert

Place de l’Abbé Herluin Abbaye Notre-Dame du Bec Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 18:30:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Concert pour la paix, messe en sol Franz Schubert, de l’Ensemble vocal de Rouen, direction Karl Espinasse. .

Place de l’Abbé Herluin Abbaye Notre-Dame du Bec Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 6 86 44 01 60

English : Concert pour la paix Franz Schubert

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert pour la paix Franz Schubert Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay