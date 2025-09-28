Concert pour la paix Franz Schubert Place de l’Abbé Herluin Le Bec-Hellouin
Concert pour la paix Franz Schubert Place de l’Abbé Herluin Le Bec-Hellouin dimanche 28 septembre 2025.
Concert pour la paix Franz Schubert
Place de l’Abbé Herluin Abbaye Notre-Dame du Bec Le Bec-Hellouin Eure
Début : 2025-09-28 18:30:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Concert pour la paix, messe en sol Franz Schubert, de l’Ensemble vocal de Rouen, direction Karl Espinasse. .
Place de l’Abbé Herluin Abbaye Notre-Dame du Bec Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 6 86 44 01 60
