Concert pour la Paix Misa Criolla – La Rochelle, 12 juin 2025 19:30, La Rochelle.

Charente-Maritime

Concert pour la Paix Misa Criolla Eglise du Sacré-Coeur 149 avenue jean Guiton La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

retraités, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes en situation de handicap, enfants jusqu’à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12 19:30:00

fin : 2025-06-12

Date(s) :

2025-06-12

Musiques instrumentales & sacrées du baroque hispanique et d’Amérique latine.

Eglise du Sacré-Coeur 149 avenue jean Guiton

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 27 58 23 e.boulay17@gmail.com

English : Concert for Peace Misa Criolla

Instrumental and sacred music from the Hispanic Baroque and Latin America.

German : Friedenskonzert Misa Criolla

Instrumentale & geistliche Musik des hispanischen Barocks und Lateinamerikas.

Italiano :

Musica strumentale e sacra del barocco ispanico e dell’America Latina.

Espanol : Concierto por la Paz Misa Criolla

Música instrumental y sacra del Barroco hispano y Latinoamérica.

