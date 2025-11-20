Concert pour la Paix Temple St Eloi Rouen Rouen

Concert pour la Paix Temple St Eloi Rouen

20 Place du Pasteur Martin Luther King Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20 22:00:00

2025-11-20

Les jeunes voix brillantes de l’ensemble vocal du conservatoire de Rouen (chef de chœur Karl Espinasse) & La Maison Illuminée en formation ensemble orchestral vous propose le programme

F. Schubert chant des esprits au-dessus de l’eau / Gott ist mein Hirt

S. Barber Agnus Dei (version vocale d’après le fameux ADAGIO for STRINGS)

F. Schubert La Messe en Sol majeur

**Les artistes**

Jeune choeur & solistes du conservatoire de Rouen, chef de chœur Karl Espinasse

Anne Dumont Orgue

Jennifer Rio Violon

Cécile Tref Violon

Mathilde Ricque Alto

Thibault Leroy Violoncelle

Gwendal Etrillard Contrebasse

O. Sallaberger direction .

20 Place du Pasteur Martin Luther King Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com

English : Concert pour la Paix Temple St Eloi Rouen

