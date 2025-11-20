Concert pour la Paix Temple St Eloi Rouen Rouen
20 Place du Pasteur Martin Luther King Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-11-20 20:30:00
fin : 2025-11-20 22:00:00
2025-11-20
Les jeunes voix brillantes de l’ensemble vocal du conservatoire de Rouen (chef de chœur Karl Espinasse) & La Maison Illuminée en formation ensemble orchestral vous propose le programme
F. Schubert chant des esprits au-dessus de l’eau / Gott ist mein Hirt
S. Barber Agnus Dei (version vocale d’après le fameux ADAGIO for STRINGS)
F. Schubert La Messe en Sol majeur
**Les artistes**
Jeune choeur & solistes du conservatoire de Rouen, chef de chœur Karl Espinasse
Anne Dumont Orgue
Jennifer Rio Violon
Cécile Tref Violon
Mathilde Ricque Alto
Thibault Leroy Violoncelle
Gwendal Etrillard Contrebasse
O. Sallaberger direction .
20 Place du Pasteur Martin Luther King Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com
