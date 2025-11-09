Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert pour la rénovation de l’église Lavincourt dimanche 9 novembre 2025.

Lavincourt Meuse

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 15:30:00
fin : 2025-11-09

2025-11-09

Concert de chansons françaises et d’autrefois.
Participation libre.Tout public
Lavincourt 55170 Meuse Grand Est +33 6 08 84 56 97 

English :

Concert of French and old-time songs.
Free admission.

German :

Konzert mit französischen Liedern und Liedern aus vergangenen Zeiten.
Freie Teilnahme.

Italiano :

Concerto di canzoni francesi e d’altri tempi.
Ingresso libero.

Espanol :

Concierto de canciones francesas y antiguas.
Entrada gratuita.

