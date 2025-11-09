Concert pour la rénovation de l’église Lavincourt
Lavincourt Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 15:30:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Concert de chansons françaises et d’autrefois.
Participation libre.Tout public
Lavincourt 55170 Meuse Grand Est +33 6 08 84 56 97
English :
Concert of French and old-time songs.
Free admission.
German :
Konzert mit französischen Liedern und Liedern aus vergangenen Zeiten.
Freie Teilnahme.
Italiano :
Concerto di canzoni francesi e d’altri tempi.
Ingresso libero.
Espanol :
Concierto de canciones francesas y antiguas.
Entrada gratuita.
L’événement Concert pour la rénovation de l’église Lavincourt a été mis à jour le 2025-11-06 par OT SUD MEUSE