Concert pour la sauvegarde du patrimoine Église Saint-Pierre Montluçon

Concert pour la sauvegarde du patrimoine Dimanche 21 septembre, 18h00 Église Saint-Pierre Allier

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

Concert de musique classique au profit de la rénovation de l’Hôtel Alexandre de Beausson. Oeuvres de Bach, Vivaldi, Telemann, Cambini, Fauré, Farres par le quatuor Ensemble Mélos (hautbois, violoncelle et flûte). En partenariat avec la Fondation du Patrimoine.

Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre,03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la Culture