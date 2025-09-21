Concert pour la sauvegarde du patrimoine Eglise Saint-Pierre Montluçon
Concert pour la sauvegarde du patrimoine Eglise Saint-Pierre Montluçon dimanche 21 septembre 2025.
Entrée libre : dons libres ou par souscription défiscalisable
Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:30:00
Oeuvres de Bach, Vivaldi, Telemann, Cambini, Fauré, Farres
par le quatuor Ensemble Mélos (hautbois, violoncelle et flûte)
Au profit de la rénovation de l’Hôtel Alexandre de Beausson (8 rue de la Fontaine à Montluçon)
En partenariat avec la Fondation du Patrimoine
Eglise Saint-Pierre Place Saint-Pierre 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 05 95
Journées européennes du patrimoine 2025
Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon