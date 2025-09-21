Concert pour la sauvegarde du patrimoine Eglise Saint-Pierre Montluçon

Entrée libre : dons libres ou par souscription défiscalisable

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

Oeuvres de Bach, Vivaldi, Telemann, Cambini, Fauré, Farres

par le quatuor Ensemble Mélos (hautbois, violoncelle et flûte)

Au profit de la rénovation de l’Hôtel Alexandre de Beausson (8 rue de la Fontaine à Montluçon)

En partenariat avec la Fondation du Patrimoine

Eglise Saint-Pierre Place Saint-Pierre 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 05 95

Journées européennes du patrimoine 2025

Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon