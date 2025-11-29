Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:30 –

Gratuit : non Réservation par téléphone auprès du service culture au 02.51.77.88.48 Tout public

Concert « Pour l’amour d’Ella » La Ville de Sautron propose cet automne un concert de jazz avec Veronika RODRIGUEZ et le CÔTE OUEST JAZZ QUARTET, orchestre de jazz et de swing français qui revient à Sautron rendre hommage à la plus grande diva de tous les temps : Ella FITZGERALD ! Avec sa voix si personnelle et son sens inné de la scène, Veronika RODRIGUEZ chantera les chansons les plus connues interprétées par la chanteuse la plus célèbre de toute l’histoire du jazz.Elle sera accompagnée par le saxophoniste, chef d’orchestre et arrangeur Jean-Philippe VIDAL, le pianiste Pierre LE BOT, le contrebassiste Xavier NORMAND et le batteur Gabor TURI.Reconnue comme l’une des meilleures ambassadrices du Jazz français sur la scène internationale, elle a reçu à New York le prix « Best Jazz Vocal Performance of the Year ». Veronika RODRIGUEZ possède une voix chaude et sensuelle, un swing et un charme irrésistibles et son style est comparé aux grandes chanteuses américaines telles que Ella FITZGERALD, Anita O’DAY, Peggy LEE…À découvrir sans modération ! Samedi 29 novembre, à 20h30, Espace Phelippes-Beaulieux. Tarif : 15 €.Réservation des places auprès du service culture au 02.51.77.88.48.

Espace Phelippes Beaulieux Sautron 44880

02.51.77.88.48