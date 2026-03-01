CONCERT POUR LE PRINTEMPS Gizeux
CONCERT POUR LE PRINTEMPS Gizeux samedi 14 mars 2026.
CONCERT POUR LE PRINTEMPS
13 Rue du Château Gizeux Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 16:45:00
fin : 2026-03-14 18:15:00
Date(s) :
2026-03-14
CONCERT DE CHANT CHORAL: VARIETES, GOSPEL, CLASSIQUE, CHANTS DU MONDE interprétés par Bourgueil en Choeur et Choeur à Coeur37
CONCERT DE CHANT CHORAL: VARIETES, GOSPEL, CLASSIQUE, CHANTS DU MONDE interprétés par Bourgueil en Choeur et Choeur à Coeur37 7 .
13 Rue du Château Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 64 94 29 50 contact.cheouracoeur37@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
CHORAL CONCERT: VARIETY, GOSPEL, CLASSICAL, WORLD CHANTS performed by Bourgueil en Choeur and Choeur à Coeur37
L’événement CONCERT POUR LE PRINTEMPS Gizeux a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE