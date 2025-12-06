Concert pour le Téléthon Salle du Kelenn Carantec

Concert pour le Téléthon

Salle du Kelenn 2 Square du Grand Saconnex Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Concert proposé par Le Patio, école d’enseignement artistique du Pays de Morlaix et l’Association Artistique de Carantec.

Au programme

– Orchestre intercommunal du Pays de Morlaix

– Big Band de Carantec

– Orchestres du Patio

– Thibault Guillemin et Gérald Kéraudy (piano et violon)

Participation libre L’intégralité des bénéfices sera reversé au profit du Téléthon.

Un événement proposé par Le Patio et l’Association Artistique de Carantec, réunis au sein du Réseau d’Enseignement Musique et Danse du Pays de Morlaix (REMDI). .

Salle du Kelenn 2 Square du Grand Saconnex Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 88 26 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert pour le Téléthon Carantec a été mis à jour le 2025-11-18 par OT BAIE DE MORLAIX