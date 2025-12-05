Concert pour le Téléthon et danse basque Saint-Jean-Pied-de-Port
Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Concert pour le Téléthon par Iparralai (école de musique). Spectacle de danse basque avec le groupe Garaztarrak. Vente de crêpes. .
Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 24 68 27 iparralai@gmail.com
