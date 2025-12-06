Concert pour le téléthon | Hiersac Salle socio-culturelle Hiersac

Concert pour le téléthon | Hiersac

Salle socio-culturelle 19B Rue d’Angoulême Hiersac Charente

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Chaque année, le Téléthon rassemble des milliers de personnes autour d’une cause commune la lutte contre les maladies rares. Plusieurs antennes de l’EDM participent activement à cet évènement et proposent des concerts.

Retrouvez le programme !

English :

Every year, the Telethon brings thousands of people together for a common cause: the fight against rare diseases. Several EDM branches take an active part in this event, offering concerts.

Check out the program!

German :

Jedes Jahr bringt der Telethon Tausende von Menschen zusammen, die sich für eine gemeinsame Sache einsetzen: den Kampf gegen seltene Krankheiten. Mehrere EDM-Niederlassungen beteiligen sich aktiv an diesem Ereignis und bieten Konzerte an.

Hier finden Sie das Programm!

Italiano :

Ogni anno, il Telethon riunisce migliaia di persone per una causa comune: la lotta contro le malattie rare. Diverse filiali EDM partecipano attivamente a questo evento, offrendo concerti.

Date un’occhiata al programma!

Espanol :

Cada año, el Telemaratón reúne a miles de personas por una causa común: la lucha contra las enfermedades raras. Varias ramas de EDM participan activamente en este evento, ofreciendo conciertos.

Consulte el programa

