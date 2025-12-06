Concert pour le téléthon | Hiersac Salle socio-culturelle Hiersac
Concert pour le téléthon | Hiersac
Salle socio-culturelle 19B Rue d’Angoulême Hiersac Charente
Début : 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Chaque année, le Téléthon rassemble des milliers de personnes autour d’une cause commune la lutte contre les maladies rares. Plusieurs antennes de l’EDM participent activement à cet évènement et proposent des concerts.
English :
Every year, the Telethon brings thousands of people together for a common cause: the fight against rare diseases. Several EDM branches take an active part in this event, offering concerts.
Check out the program!
German :
Jedes Jahr bringt der Telethon Tausende von Menschen zusammen, die sich für eine gemeinsame Sache einsetzen: den Kampf gegen seltene Krankheiten. Mehrere EDM-Niederlassungen beteiligen sich aktiv an diesem Ereignis und bieten Konzerte an.
Hier finden Sie das Programm!
Italiano :
Ogni anno, il Telethon riunisce migliaia di persone per una causa comune: la lotta contro le malattie rare. Diverse filiali EDM partecipano attivamente a questo evento, offrendo concerti.
Date un’occhiata al programma!
Espanol :
Cada año, el Telemaratón reúne a miles de personas por una causa común: la lucha contra las enfermedades raras. Varias ramas de EDM participan activamente en este evento, ofreciendo conciertos.
Consulte el programa
