Concert pour le Téléthon salles des fêtes Saint-Hippolyte
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2025-12-06 19:45:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
L’Harmonie Départementale de la Charente-Maritime fête les musiciens.
salles des fêtes place Eugène Laugraud Saint-Hippolyte 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 68 31 31 harmonie.departementale.17@gmail.com
English : Telethon Concert
The Charente-Maritime Departmental Harmony celebrates musicians.
German : Konzert für den Telethon
Die Harmonie Départementale de la Charente-Maritime feiert die Musiker.
Italiano :
L’Harmonie Départementale de la Charente-Maritime celebra i musicisti.
Espanol :
La Harmonie Départementale de la Charente-Maritime rinde homenaje a los músicos.
