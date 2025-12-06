Concert pour le Téléthon salles des fêtes Saint-Hippolyte

Concert pour le Téléthon

salles des fêtes place Eugène Laugraud Saint-Hippolyte Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 19:45:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

L’Harmonie Départementale de la Charente-Maritime fête les musiciens.

salles des fêtes place Eugène Laugraud Saint-Hippolyte 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 68 31 31 harmonie.departementale.17@gmail.com

English : Telethon Concert

The Charente-Maritime Departmental Harmony celebrates musicians.

German : Konzert für den Telethon

Die Harmonie Départementale de la Charente-Maritime feiert die Musiker.

Italiano :

L’Harmonie Départementale de la Charente-Maritime celebra i musicisti.

Espanol :

La Harmonie Départementale de la Charente-Maritime rinde homenaje a los músicos.

