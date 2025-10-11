Concert pour les 50 ans du refuge les Amis des Bêtes Chapelle de la Résidence Saint Antoine Autun

Chapelle de la Résidence Saint Antoine 1 rue Lauchien le Boucher Autun Saône-et-Loire

2025-10-11 20:00:00

2025-10-11

Concert de l’Orchestre à Cordes du Conservatoire Du Grand Autunois Morvan pour les 50 ans du Refuge les Amis des Bêtes d’Autun.

Entrée gratuite Participation libre au profit du Refuge. .

Chapelle de la Résidence Saint Antoine 1 rue Lauchien le Boucher Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 15 51 spautunois@gmail.com

