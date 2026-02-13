Concert Pour les hommes (qui pensent être des mecs biens) Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Concert Pour les hommes (qui pensent être des mecs biens)

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 18:30:00

fin : 2026-03-06 19:30:00

2026-03-06

Concert Slam

Depuis Me Too, depuis Balance ton porc, tant et tant de femmes ont pris la parole sur les violences sexistes et sexuelles. Tant de femmes… et si peu d’hommes…

Alors, pourquoi ? Pourquoi, ce silence des hommes ? Pourquoi…

Dans une suite de tableaux, Tanguy R. BITARIHO questionne les genres. Questionne SON genre.

Des privilèges bien confortables mais non-dits, impensés.Tout public

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

English :

Slam concert

Since Me Too, since Balance ton porc, so many women have spoken out about sexist and sexual violence. So many women… and so few men…

So why? Why this silence from men? Why is it…

In a series of tableaux, Tanguy R. BITARIHO questions gender. Questions HIS gender.

Comfortable but unspoken, unthought-of privileges.

