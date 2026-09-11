Concert pour les Restos du Cœur Place Jean Jaurès Revin

Informations pratiques

Revin

Concert pour les Restos du Cœur

Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

Venez partager ce moment avec la vingtaine de chanteurs et musiciens qui auront le plaisir de vous présenter un spectacle de chansons françaises revisité ou pas, mais toujours interprétées avec talent. Vous l’aurez compris, cette soirée est consacrée au soutien des bénéficiaires des Restos du Cœur. BON À SAVOIR : 2 façons de payer vos places. 1 sacs de provisions non périssables et/ou un jouet neuf (le tout d’une valeur d’environ 10€) ou Plein tarif 10€ – Tarif réduit 5€ Durée : 1h15 Tout public.

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Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

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English :

Come share this moment with the twenty or so singers and musicians who will be delighted to present a show featuring French songs—some reimagined, others not—but always performed with talent. As you can see, this evening is dedicated to supporting the beneficiaries of Restos du Cœur. GOOD TO KNOW: There are 2 ways to pay for your tickets. 1 bag of non-perishable groceries and/or a new toy (total value of approximately 10?) or Full price 10? – Reduced price 5? Duration: 1 hour 15 minutes. Suitable for all ages.

L’événement Concert pour les Restos du Cœur Revin a été mis à jour le 2026-09-11 par Ardennes Tourisme