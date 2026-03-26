Concert pour les tous-petits NÜ

Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Tout public

La Compagnie Passe-Montagne vous donne rendez-vous pour découvrir son concert pour les tout-petits.

Résumé dans un espace quadrifrontal, deux musiciens invitent les tout-petits à écouter, ressentir, bouger. Banjo, saxophone, cajón et musique électronique créent un paysage sonore doux et immersif, en lien direct avec la thématique de l’habit… ou de l’absence d’habit. NÜ explore avec poésie le moment où l’on s’habille, les sensations de la peau, le rapport au monde à travers les vêtements. Une création délicate née en immersion dans les crèches et les écoles maternelles du Jura.

Un concert sensoriel et complice à hauteur d’enfant

Gouter offert aux enfants à 16h sur réservation

Durée du concert 35 minutes

0-5 ans

Textes, musiques et interprétation Clément Paré & Gérald Chagnard

Mise en scène Jérôme Rousselet

Production Compagnie Passe-Montagne .

Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Concert pour les tous-petits NÜ Chaumont a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont