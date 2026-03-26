Concert pour les tous-petits NÜ Chaumont
Concert pour les tous-petits NÜ Chaumont mercredi 1 avril 2026.
Concert pour les tous-petits NÜ
Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Tout public
La Compagnie Passe-Montagne vous donne rendez-vous pour découvrir son concert pour les tout-petits.
Résumé dans un espace quadrifrontal, deux musiciens invitent les tout-petits à écouter, ressentir, bouger. Banjo, saxophone, cajón et musique électronique créent un paysage sonore doux et immersif, en lien direct avec la thématique de l’habit… ou de l’absence d’habit. NÜ explore avec poésie le moment où l’on s’habille, les sensations de la peau, le rapport au monde à travers les vêtements. Une création délicate née en immersion dans les crèches et les écoles maternelles du Jura.
Un concert sensoriel et complice à hauteur d’enfant
Gouter offert aux enfants à 16h sur réservation
Durée du concert 35 minutes
0-5 ans
Textes, musiques et interprétation Clément Paré & Gérald Chagnard
Mise en scène Jérôme Rousselet
Production Compagnie Passe-Montagne .
Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement Concert pour les tous-petits NÜ Chaumont a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont
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