Concert pour orgue et flûte traversière en l’église Saint-Etienne Eglise Saint-Etienne Issy-les-Moulineaux

Concert pour orgue et flûte traversière en l’église Saint-Etienne Eglise Saint-Etienne Issy-les-Moulineaux dimanche 21 septembre 2025.

Concert pour orgue et flûte traversière en l’église Saint-Etienne Dimanche 21 septembre, 17h00 Eglise Saint-Etienne Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Lors de ce concert vous entendrez l’orgue historique de Saint-Etienne

Eglise Saint-Etienne 5, place de l’Eglise 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France L’église Saint-Etienne a été reconstruite au 16ème siècle mais garde des traces de sa longue histoire qui remonte au 6ème siècle. L’intérieur présente des vitraux exceptionnels témoins du renouveau de cet art au XIX siècle et au tournant du XXème siècle et de tableaux de la fin du XIXème siècle. métro : ligne 12, station Mairie d’Issy

Bus : lignes 123, 323, 190 station Mairie d’Issy

Concert

(c) DR