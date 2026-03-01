Concert pour petites oreilles Guitare et Ukulélé Les Cabanes urbaines La Rochelle

Concert pour petites oreilles Guitare et Ukulélé

Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Les concerts pour petites oreilles, ce sont des concerts pensés spécialement pour les tous·tes petit·es dès 6 mois ! Rendez-vous le samedi 21 mars à 16h et 17h

.

Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concerts for Little Ears are concerts specially designed for little ones from 6 months upwards! Saturday, March 21, 4pm and 5pm

L’événement Concert pour petites oreilles Guitare et Ukulélé La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-04 par Nous La Rochelle