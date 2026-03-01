Concert pour petites oreilles Guitare et Ukulélé Les Cabanes urbaines La Rochelle
Concert pour petites oreilles Guitare et Ukulélé Les Cabanes urbaines La Rochelle samedi 21 mars 2026.
Concert pour petites oreilles Guitare et Ukulélé
Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 16:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Les concerts pour petites oreilles, ce sont des concerts pensés spécialement pour les tous·tes petit·es dès 6 mois ! Rendez-vous le samedi 21 mars à 16h et 17h
.
Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concerts for Little Ears are concerts specially designed for little ones from 6 months upwards! Saturday, March 21, 4pm and 5pm
L’événement Concert pour petites oreilles Guitare et Ukulélé La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-04 par Nous La Rochelle