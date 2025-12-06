Concert pour tout-petits Salle Nelson Mandela Tarnos
Salle Nelson Mandela 1 allée de la ferme Tarnos Landes
Imaginez un concert, avec une musicienne professionnelle, rien que pour les enfants ?
Le thème l’hiver, le froid, les montagnes…
L’instrument un violon alto.
Les musiques Mozart, Schubert, Vivaldi…
Avec ses concerts Nos sens en éveil , Aude Fade, altiste, embarque vos enfants dans un univers musical adapté à leur sensibilité et leur âge, elle fait appel à leur curiosité et les invite à participer, créant un véritable moment d’échange.
Sur réservation.
RDV à 10h30.
Une animation organisée par LA LOCOMOTIVE à Tarnos. .
Salle Nelson Mandela 1 allée de la ferme Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 62 38 01
