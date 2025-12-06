Concert pour tout-petits Salle Nelson Mandela Tarnos

Concert pour tout-petits

Salle Nelson Mandela 1 allée de la ferme Tarnos Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

2025-12-06

2025-12-06

Imaginez un concert, avec une musicienne professionnelle, rien que pour les enfants ?

Le thème l’hiver, le froid, les montagnes…

L’instrument un violon alto.

Les musiques Mozart, Schubert, Vivaldi…

Avec ses concerts Nos sens en éveil , Aude Fade, altiste, embarque vos enfants dans un univers musical adapté à leur sensibilité et leur âge, elle fait appel à leur curiosité et les invite à participer, créant un véritable moment d’échange.

Sur réservation.

RDV à 10h30.

Une animation organisée par LA LOCOMOTIVE à Tarnos. .

