CONCERT POUR UN ORGUE, ELLES VOYAGENT À TRAVERS LES SIÈCLES

église, 5 rue du Château Saint-Pargoire Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

L’association SALVE propose son concert du Nouvel An 2026 dans la continuité du projet Orgue Vert

L’association SALVE propose son concert du Nouvel An 2026 dans la continuité du projet Orgue Vert à l’église de Saint-Pargoire. Après l’installation du circuit d’alimentation électrique effectuée en 2025, l’association souhaite, en 2026, récolter des fonds pour la construction et la pose du podium qui portera l’instrument. .

église, 5 rue du Château Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 6 74 96 62 88 association.salve@orange.fr

English :

The SALVE association presents its 2026 New Year’s concert as part of the Green Organ project

L’événement CONCERT POUR UN ORGUE, ELLES VOYAGENT À TRAVERS LES SIÈCLES Saint-Pargoire a été mis à jour le 2025-12-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT