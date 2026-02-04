Concert pour voix, violoncelle baroque et orgue Munster

Concert pour voix, violoncelle baroque et orgue

place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 15:00:00

fin : 2026-04-03 17:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Une parenthèse musicale hors du temps, invitant le public à l’écoute et à la contemplation, dans une atmosphère à la fois intimiste et solennelle.

Concert pour voix, violoncelle baroque et orgue

Ce concert propose une rencontre subtile entre la voix, le violoncelle baroque et l’orgue, offrant un voyage musical riche en émotions et en nuances.

Le dialogue entre ces trois instruments met en lumière la profondeur du répertoire ancien, entre intériorité, expressivité et spiritualité.

Une parenthèse musicale hors du temps, invitant le public à l'écoute et à la contemplation, dans une atmosphère à la fois intimiste et solennelle.

place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 69 20 67

English :

A timeless musical interlude, inviting the audience to listen and contemplate, in an atmosphere both intimate and solemn.

