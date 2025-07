Concert Pozz et Jazz soirée concert-buffet Saint-Michel

Concert Pozz et Jazz soirée concert-buffet Saint-Michel mercredi 6 août 2025.

Restaurant Xoko Goxoa Saint-Michel Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : 2025-08-06

Pour la deuxième année, Poz eta Jazz revient à Saint Michel avec de nouveaux artistes.Une proposition originale autour du Jazz mais aux influences venues du monde entier. Une soirée en trois parties afin de laisser s’exprimer les artistes locaux, mais pas que…

Originaire d’Irouleguy, c’est PACO qui ouvrira la soirée en guitare-voix. Technicien du son, il a toujours été lié au monde des studios et des groupes. Il a appartenu à des groupes folk, metal et hardcore, et a en même temps développé son chemin personnel dans la musique.

NOCTAMBUS explore une musique à la fois brute et onirique, puisant dans un monde connecté et urbain pouren extraire des paysages sonores sensibles, organiques et sensoriels. Leur style mêle pop alternative, musique expérimentale et chanson française.

ARHKAN est un groupe de la scène indie-jazz/Rock Française qui compose une musique épique et très énergique. .

