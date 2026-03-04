Concert Ppp Rock au Meeple, Meeple, Maurepas

Concert Ppp Rock au Meeple Samedi 21 mars, 20h30 Meeple Yvelines

Entrée libre et gratuite

CONCERT POP ROCK AU MEEPLE

Préparez-vous pour une soirée 100% live avec trois groupes, trois univers et une seule mission : faire vibrer le Meeple

Au programme :

– Teenage Role Models : énergie brute et vibes rock modernes

– Hypothermia : un son intense et puissant qui ne vous laissera pas indifférents

– Parall3l3 : des mélodies efficaces et une présence scénique qui envoie

Samedi 21 mars

À partir de 20h30

Meeple Bar – Rond-Point Laurent Schwartz, 78310 Maurepas

Ambiance conviviale, bières fraîches, planches à partager et gros son toute la soirée !

Ramenez votre team et venez soutenir la scène live locale au Meeple !

On vous attend devant la scène

Meeple Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France

