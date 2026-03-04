Concert Ppp Rock au Meeple, Meeple, Maurepas
Entrée libre et gratuite
Début : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T23:30:00+01:00
Fin : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T23:30:00+01:00
CONCERT POP ROCK AU MEEPLE
Préparez-vous pour une soirée 100% live avec trois groupes, trois univers et une seule mission : faire vibrer le Meeple
Au programme :
– Teenage Role Models : énergie brute et vibes rock modernes
– Hypothermia : un son intense et puissant qui ne vous laissera pas indifférents
– Parall3l3 : des mélodies efficaces et une présence scénique qui envoie
Samedi 21 mars
À partir de 20h30
Meeple Bar – Rond-Point Laurent Schwartz, 78310 Maurepas
Ambiance conviviale, bières fraîches, planches à partager et gros son toute la soirée !
Ramenez votre team et venez soutenir la scène live locale au Meeple !
On vous attend devant la scène
Meeple Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France
