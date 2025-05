CONCERT – Prades-sur-Vernazobre, 27 juin 2025 07:00, Prades-sur-Vernazobre.

Musique vivante, portée par les voix du Petit Chœur de Pierrerue, conduit par Pascale Galup.

Dans la fraicheur et le silence des murs de l’église Sainte Margueurite, portés par la lumière de fin de journée, le Petit Chœur vous invite à écouter des pièces sacrées, des harmonies venues d’ailleurs et la douceur de quelques pages contemporaines.

Participation libre

Prades-sur-Vernazobre 34360 Hérault Occitanie

English :

Lively music, carried by the voices of the Petit Ch?ur de Pierrerue, conducted by Pascale Galup.

In the cool silence of the walls of Sainte Margueurite church, bathed in the light at the end of the day, the Petit Ch?ur invites you to listen to sacred pieces, harmonies from elsewhere and the gentleness of a few contemporary pages.

Free admission

German :

Lebendige Musik, getragen von den Stimmen des Petit Ch?ur de Pierrerue, der von Pascale Galup geleitet wird.

In der Kühle und Stille der Mauern der Kirche Sainte Margueurite, getragen vom Licht des Tagesendes, lädt Sie der Petit Ch?ur ein, geistlichen Stücken, Harmonien aus anderen Ländern und der Sanftheit einiger zeitgenössischer Seiten zu lauschen.

Freie Teilnahme

Italiano :

Musica vivace, portata dalle voci del Petit Ch’ur de Pierrerue, diretto da Pascale Galup.

Nel fresco silenzio delle mura della chiesa di Sainte Margueurite, immerso nella luce di fine giornata, il Petit Ch’ur vi invita ad ascoltare brani sacri, armonie d’altrove e la dolcezza di alcune musiche contemporanee.

Ingresso libero

Espanol :

Música animada, llevada por las voces del Petit Ch?ur de Pierrerue, dirigido por Pascale Galup.

En el fresco silencio de los muros de la iglesia Sainte Margueurite, bañados por la luz del final del día, el Petit Chœur le invita a escuchar piezas sacras, armonías de otros lugares y la dulzura de algunas músicas contemporáneas.

Entrada gratuita

