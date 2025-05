Concert | Praktika B2B Dom Peter – Le Mans, 27 juin 2025 22:30, Le Mans.

Sarthe

Concert | Praktika B2B Dom Peter Promenade Newton Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 22:30:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Praktika invite Dom Peter (Blanc Manioc) pour un dj set hybride entre musiques traditionnelles africaines et influences house et techno.

Praktika B2B Dom Peter

World music

Un à côté du festival Le Mans fait son Cirque

Plus d’infos sur le spectacle sur leplongeoir-cirque.fr .

Promenade Newton

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 45 54

English :

Praktika invites Dom Peter (Blanc Manioc) for a hybrid dj set combining traditional African music with house and techno influences.

German :

Praktika lädt Dom Peter (Blanc Manioc) für ein hybrides Dj-Set zwischen traditioneller afrikanischer Musik und House- und Techno-Einflüssen ein.

Italiano :

Praktika invita Dom Peter (Blanc Manioc) per un dj set ibrido che combina la musica tradizionale africana con influenze house e techno.

Espanol :

Praktika invita a Dom Peter (Blanc Manioc) a un dj set híbrido que combina música tradicional africana con influencias house y techno.

