Concert Prâna III

Salle polyvalente Fort-du-Plasne Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

Date(s) :

2025-12-07

PRÂNA III

Bruno Delanchy piano, compositions

Renan Richard-Kobel saxophone ténor

Remi Roux-Probel trompette, bugle, percussions

Thierry Leu contrebasse

Tom Moretti batterie

avec la participation d’élèves musiciens du Centre Culturel dans le cadre d’un projet

Crée par le pianiste Bruno Delanchy et le contrebassiste Thierry Leu, ‘’PRÂNA III’’ réuni des improvisateurs chevronnés conduisant avec brio des compositions colorées, énergiques, joyeuses et évocatrices, vers des contrées toujours renouvelées.

PRÂNA III exprime le souffle de l’énergie vitale qui nous traverse à chaque instant et nous rappelle la fragilité de la vie.

Une musique généreuse, parfois introspective et intimiste, aux confluences du jazz, des musiques improvisées et des musiques du monde.

Organisé par le Centre Culturel du Grandvaux en partenariat avec Big-Bang, Pôle de Référence Jazz en Bourgogne-Franche-Comté.

12€ / 5€ de 15 ans / réservation Office de Tourisme 03 84 60 15 25 .

Salle polyvalente Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com

English : Concert Prâna III

German : Concert Prâna III

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Prâna III Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX