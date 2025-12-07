Concert Prâna III Fort-du-Plasne
Concert Prâna III
Salle polyvalente Fort-du-Plasne Jura
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
2025-12-07
PRÂNA III
Bruno Delanchy piano, compositions
Renan Richard-Kobel saxophone ténor
Remi Roux-Probel trompette, bugle, percussions
Thierry Leu contrebasse
Tom Moretti batterie
avec la participation d’élèves musiciens du Centre Culturel dans le cadre d’un projet
Crée par le pianiste Bruno Delanchy et le contrebassiste Thierry Leu, ‘’PRÂNA III’’ réuni des improvisateurs chevronnés conduisant avec brio des compositions colorées, énergiques, joyeuses et évocatrices, vers des contrées toujours renouvelées.
PRÂNA III exprime le souffle de l’énergie vitale qui nous traverse à chaque instant et nous rappelle la fragilité de la vie.
Une musique généreuse, parfois introspective et intimiste, aux confluences du jazz, des musiques improvisées et des musiques du monde.
Organisé par le Centre Culturel du Grandvaux en partenariat avec Big-Bang, Pôle de Référence Jazz en Bourgogne-Franche-Comté.
12€ / 5€ de 15 ans / réservation Office de Tourisme 03 84 60 15 25 .
Salle polyvalente Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com
