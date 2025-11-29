Concert pré-maîtrises Conservatoires de Colmar et Fontainebleau Colmar

Concert pré-maîtrises Conservatoires de Colmar et Fontainebleau

Samedi 2025-11-29 16:00:00

Les conservatoires de Colmar et de Fontainebleau vous proposent un concert au cœur de l’église Saint-Matthieu pour un moment musical hors du commun.

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est

English :

The Colmar and Fontainebleau conservatories invite you to a concert in the heart of Saint-Matthieu church for an extraordinary musical experience.

German :

Die Konservatorien von Colmar und Fontainebleau laden Sie zu einem Konzert im Herzen der Kirche Saint-Matthieu ein, um Ihnen einen außergewöhnlichen musikalischen Moment zu bieten.

Italiano :

I conservatori di Colmar e Fontainebleau propongono un concerto nel cuore della chiesa di Saint-Matthieu per un’esperienza musicale straordinaria.

Espanol :

Los conservatorios de Colmar y Fontainebleau ofrecen un concierto en el corazón de la iglesia de Saint-Matthieu para vivir una experiencia musical extraordinaria.

