Concert pré-maîtrises Conservatoires de Colmar et Fontainebleau Colmar
Concert pré-maîtrises Conservatoires de Colmar et Fontainebleau Colmar samedi 29 novembre 2025.
Concert pré-maîtrises Conservatoires de Colmar et Fontainebleau
place du 2 Février Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 16:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Les conservatoires de Colmar et de Fontainebleau vous proposent un concert au cœur de l’église Saint-Matthieu pour un moment musical hors du commun.
Les conservatoires de Colmar et de Fontainebleau vous proposent un concert au cœur de l’église Saint-Matthieu pour un moment musical hors du commun. 0 .
place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr
English :
The Colmar and Fontainebleau conservatories invite you to a concert in the heart of Saint-Matthieu church for an extraordinary musical experience.
German :
Die Konservatorien von Colmar und Fontainebleau laden Sie zu einem Konzert im Herzen der Kirche Saint-Matthieu ein, um Ihnen einen außergewöhnlichen musikalischen Moment zu bieten.
Italiano :
I conservatori di Colmar e Fontainebleau propongono un concerto nel cuore della chiesa di Saint-Matthieu per un’esperienza musicale straordinaria.
Espanol :
Los conservatorios de Colmar y Fontainebleau ofrecen un concierto en el corazón de la iglesia de Saint-Matthieu para vivir una experiencia musical extraordinaria.
L’événement Concert pré-maîtrises Conservatoires de Colmar et Fontainebleau Colmar a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme de Colmar