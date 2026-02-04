Concert Précigné
Concert Précigné jeudi 5 mars 2026.
Concert
Salle des Fêtes Précigné Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 20:00:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Concert
Pop Rock, Jazz, Fun tel est le programme pour une belle soirée animée ! .
Salle des Fêtes Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire contact@academiemusicaledeliesse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Précigné a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Vallée de la Sarthe