Préfontaines

Concert

Préfontaines Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Concert

Partons en voyage musical avec la Chorale FaSiLa de Dordives ! Sous la direction de de Martine Pognant et Bernard Leroy au piano. Dimanche 14 juin à 16 h à l’église de Préfontaines. Participation libre .

Préfontaines 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14

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English :

L’événement Concert Préfontaines a été mis à jour le 2026-06-09 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS