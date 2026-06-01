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Concert Préfontaines

Concert Préfontaines

Concert Préfontaines dimanche 14 juin 2026.

Ville : 45490 Préfontaines

Département : Loiret

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Préfontaines

Concert

Préfontaines Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Concert
Partons en voyage musical avec la Chorale FaSiLa de Dordives ! Sous la direction de de Martine Pognant et Bernard Leroy au piano. Dimanche 14 juin à 16 h à l’église de Préfontaines. Participation libre   .

Préfontaines 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 

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English :

L’événement Concert Préfontaines a été mis à jour le 2026-06-09 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS