Concert « Préludes », Chopin et Lazkano Maison Heinrich Heine Paris

Concert « Préludes », Chopin et Lazkano Maison Heinrich Heine Paris dimanche 12 octobre 2025.

Préludes met en perspective, par la forme et la notion de préludes la musique pour piano de Frédéric Chopin (1810-1849) et la musique pour petit ensemble instrumental de Ramon Lazkano (*1968).

Sur le plateau, deux espaces se répondent, deux périodes historiques

dialoguent. L’écoute navigue entre romantisme et époque contemporaine.

Ce qui unit cette écoute, c’est la forme brève qu’incarne la notion de

« Prélude ». Préludes est un objet méticuleux qui tisse entre elles les deux musiques, qui élabore un dialogue intime à travers l’histoire.

Ce qui est à l’œuvre c’est l’émergence d’un temps particulier, d’une

forme invitant à l’écoute, et à questionner précisément cette écoute :

Comment écoute-t-on une œuvre du passé, et comment écoute-t-on une

musique d’aujourd’hui ? Préludes nous convie à un labyrinthe méditatif

constitué de strates de temps où chaque détour est un étonnement.

La pianiste Maroussia Gentet portera l’interprétation des Préludes de Chopin.

L’ensemble Cairn (Christelle Sery Guitare | Caroline Cren Piano | Cédric Jullion Flûte | Constance Ronzatti Violon | Alexa Ciciretti Violoncelle | Ayumi Mori Clarinette | Cécile Brossard Alto | Fanny Vicens Accordéon), sous la direction de Guillaume Bourgogne,

portera l’interprétation de la musique de Ramon Lazkano : ces 19

préludes qui combinent de manière toujours variée les huit musiciens de

l’ensemble Cairn.

Concert de sortie du CD Préludes sur le label allemand Bastille musique (Berlin)

L’ensemble Cairn est conventionné par la Région Centre-Val de

Loire ainsi que par le Ministère de la Culture – Drac Centre-Val de

Loire

Entrez dans « Préludes », un voyage contemplatif où le temps n’obéit plus à aucune règle.

Le dimanche 12 octobre 2025

de 17h00 à 19h00

payant

7 € (plein tarif) / 4 € (tarif étudiant)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-12T20:00:00+02:00

fin : 2025-10-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-12T17:00:00+02:00_2025-10-12T19:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/10-octobre/preludes-chopin-et-lazkano https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine