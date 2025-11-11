Concert Première Guerre Mondiale Saint-Mard-de-Réno

Concert Première Guerre Mondiale Saint-Mard-de-Réno mardi 11 novembre 2025.

Concert Première Guerre Mondiale

Eglise Saint-Médard Saint-Mard-de-Réno Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 17:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Concert Première Guerre Mondiale par la chorale Résonance du Mêle-sur-Sarthe. .

Eglise Saint-Médard Saint-Mard-de-Réno 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

English : Concert Première Guerre Mondiale

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Première Guerre Mondiale Saint-Mard-de-Réno a été mis à jour le 2025-10-22 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE