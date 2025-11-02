Concert Premières notes Symphoniques Le Ponant Pacé

Concert Premières notes Symphoniques

La symphonie est une forme fixe en quatre mouvements ? Et bien non !

Entre symphonies inachevées et structures qui se développent jusqu’à huit mouvements, l’histoire de la musique montre que cette règle d’or fixée au XVIIIème siècle par Haydn a été ignorée plus d’une fois.

Mais si de nombreux compositeurs semblent n’en avoir fait qu’à leur tête, ils ont tous commencé par… le début, le premier mouvement, porte d’entrée de leur projet musical.

Avec Mozart, Schumann, Borodine et Beethoven, l’OMR vous invite à franchir le seuil de quatre grandes symphonies, comme un lever de rideau sur le langage et l’univers de ces grands compositeurs.

L’orchestre jouera dans sa formation symphonique avec 45 musiciens.

Prix des places :

* 15€ plein tarif

* 10€ pour les demandeurs d’emploi et étudiants

* 5€ pour les -12 ans

Réservation des places :

* sur HelloAsso : [https://www.helloasso.com/associations/orchestre-metropolitain-de-rennes/evenements/concert-premieres-notes-symphoniques](https://www.helloasso.com/associations/orchestre-metropolitain-de-rennes/evenements/concert-premieres-notes-symphoniques)

* sur place le jour de l’évènement

Réservation par Hello Asso conseillée.

Renseignements et réservations :

* [www.orchestremetropolitainderennes.org](www.orchestremetropolitainderennes.org)

* par email

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-02T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-02T17:30:00.000+01:00

Le Ponant, Pacé, Ille-et-Vilaine 2 Boulevard Patrice Dumaine, Pacé, Ille-et-Vilaine Pacé 35740 Ille-et-Vilaine