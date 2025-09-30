Concert-présentation de Xavier-Vidal à Figeac, « Camins de biais » salle Roger Laval (ancien CES) Figeac

Concert-présentation de Xavier-Vidal à Figeac, « Camins de biais »

salle Roger Laval (ancien CES) rue victor Delbos Figeac Lot

La prochaine conférence présente les musiques de traditions populaires occitanes

La prochaine conférence présente les musiques de traditions populaires occitanes. Xavier Vidal s’intéresse à ces musiques depuis les années 1970.

La réappropriation de ces musiques a été impulsée par l’apparition du mouvement folk, et par le mouvement de collectage qui est issu, à partir des années 70…

Au travers de Camins de biais (que l’on pourrait traduire par les chemins de l’apprentissage ), Xavier Vidal a voulu rendre hommage à ces personnages. Entre autres: Marie Archidec et Léa St Pé, musiciennes gersoises; Gabriel Mourras violoniste gascon, Ulysse Salesses violoniste de Garganvillar en Lomagne Tarn et garonnaise; Hermine Calastrenc, Paul Bor , Lucien Ragné ou Elie Biau, chanteurs ou accordéonistes du Lauragais haut garonnais; Jeanne Olivier, Maria Mazembert, Léonie Daymond, Armand Quercy, Ernest Capsal, Raoul Moulé chanteurs; Marcel Mouilhayrat, Louis Barrière violonistes et clarinettistes du Quercy lotois.

Chaque morceau est consacré à un terroir et aux sources musicales collectées sur place. Ainsi c’est un voyage qui est proposé, du Savès, des Pyrénées ou des Landes gascons, en passant par le Lauragais toulousain et en se terminant par le Quercy lotois. Chaque morceau est présenté dans son contexte historique et ethnographique.

Proposée par La Fabrique des Savoirs .

salle Roger Laval (ancien CES) rue victor Delbos Figeac 46100 Lot Occitanie lafabriquedessavoirs.figeac@gmail.com

