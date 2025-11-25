Concert Prévert-Kosma à L’Arbre Tiers-Lieu L’Arbre Commes

Concert Prévert-Kosma à L’Arbre

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes Calvados

Début : 2025-11-25 20:30:00

fin : 2025-11-25 22:00:00

2025-11-25

Quartier libre vous invite à voyager au fil des pages de Jacques Prévert, délicatement enluminées parles notes de Joseph Kosma. Ecoutons les mots de l’enfance, ceux des oiseaux, des oubliés de la vie,mais aussi les maux des gardiens de phare, des amoureux secrets ou des amants malheureux.Instants fugaces ou douces éternités Ecriture audacieuse et universelle, la poésie de JacquesPrévert traverse le temps et s’adresse à tous : chacun y trouvera les pépites qui feront vibrer soncoeur. Parmi les refrains souvent fredonnés ou les poèmes plus confidentiels, Quartier libre a trouvéle paysage idéal pour une promenade poétique et musicale.Chant : Betty JardinPiano et lectures : Sylvie Huguenin

Mardi 25 novembre à 20h30

Réservations conseillées nombre de places limitées

Tout public à partir de 8 ans. .

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24 larbre.tiers.lieu@gmail.com

English : Concert Prévert-Kosma à L’Arbre

Quartier libre invites you to journey through the pages of Jacques Prévert, delicately illuminated by the notes of Joseph Kosma, for a moment of music and voice with Betty Jardin (vocals) and Sylvie Huguenin (piano and readings). Reservations recommended. Ages 8 and up.

German : Concert Prévert-Kosma à L’Arbre

Quartier libre lädt Sie ein, durch die Seiten von Jacques Prévert zu reisen, die zart von den Noten Joseph Kosmas illuminiert werden, für einen Moment zwischen Musik und Stimme mit Betty Jardin (Gesang) und Sylvie Huguenin (Klavier und Lesungen). Reservierungen werden empfohlen. Ab 8 Jahren.

Italiano :

Quartier libre vi invita a viaggiare tra le pagine di Jacques Prévert, delicatamente illuminate dalle note di Joseph Kosma, per un momento di musica e voce con Betty Jardin (voce) e Sylvie Huguenin (pianoforte e letture). Si consiglia la prenotazione. A partire dagli 8 anni.

Espanol :

Quartier libre le invita a viajar a través de las páginas de Jacques Prévert, delicadamente iluminadas por las notas de Joseph Kosma, para un momento de música y voz con Betty Jardin (voz) y Sylvie Huguenin (piano y lecturas). Se recomienda reservar. A partir de 8 años.

