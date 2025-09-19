CONCERT PRIMA KANTA Cassagnabère-Tournas
CONCERT PRIMA KANTA
LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne
Concert jazz à La Pistouflerie ce soir !
Prima Kanta vient présenter ce soir son nouvel album “In a Purple Time” rempli de beautés secrètes, un labyrinthe mystérieux dont on sort transformé·e, chaque morceau ouvrant une porte vers un monde surprenant de couleurs et de sonorités envoûtantes, un voyage hors norme qui ne vous laissera pas indifférent·e.
Rébecca Féron harpe électro-acoustique, voix
Laurent Rochelle clarinette basse, sax soprano, percussion, compositions
Arnaud Bonnet violon, voix
Frédéric Schadoroff piano, synthé, voix, derbouka
Concert en extérieur.
Sur place, boissons et produits locaux de qualité dans une ambiance chaleureuse.
Participation au chapeau libre, mais nécessaire ! .
