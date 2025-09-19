CONCERT PRIMA KANTA Cassagnabère-Tournas

CONCERT PRIMA KANTA Cassagnabère-Tournas vendredi 19 septembre 2025.

CONCERT PRIMA KANTA

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 19:30:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Concert jazz à La Pistouflerie ce soir !

Prima Kanta vient présenter ce soir son nouvel album “In a Purple Time” rempli de beautés secrètes, un labyrinthe mystérieux dont on sort transformé·e, chaque morceau ouvrant une porte vers un monde surprenant de couleurs et de sonorités envoûtantes, un voyage hors norme qui ne vous laissera pas indifférent·e.

Rébecca Féron harpe électro-acoustique, voix

Laurent Rochelle clarinette basse, sax soprano, percussion, compositions

Arnaud Bonnet violon, voix

Frédéric Schadoroff piano, synthé, voix, derbouka

Concert en extérieur.

Sur place, boissons et produits locaux de qualité dans une ambiance chaleureuse.

Participation au chapeau libre, mais nécessaire ! .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

English :

Jazz concert at La Pistouflerie tonight!

German :

Jazz-Konzert in der La Pistouflerie heute Abend!

Italiano :

Concerto jazz a La Pistouflerie stasera!

Espanol :

¡Concierto de jazz en La Pistouflerie esta noche!

L’événement CONCERT PRIMA KANTA Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2025-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE