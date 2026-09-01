CONCERT : PRIMAËL Encausse-les-Thermes
vendredi 25 septembre 2026 · Encausse-les-Thermes
Informations pratiques
Encausse-les-Thermes
CONCERT : PRIMAËL
CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 21:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Septembre s’anime au Pot aux Roses !
Chanson Occitane et basque.
Entre chanson occitane et influences basques, Primaël fait dialoguer les cultures et les langues du Sud dans un univers poétique profondément enraciné. .
CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
September is coming alive at Le Pot aux Roses!
L’événement CONCERT : PRIMAËL Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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