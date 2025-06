[Concert] Primtemps Anthracite Dieppe 28 juin 2025 20:00

Seine-Maritime

[Concert] Primtemps Anthracite Le Drakkar Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Tootsi débarque au Drakkar pour un concert unique autour de son album « Printemps Anthracite », sorti en mars dernier. Une soirée rap marquée par des morceaux phares du projet, mais aussi des exclusivités inédites et des sons non retenus dans l’album.

Première partie assurée par Pur, jeune rappeur à suivre de près.

Concert de Tootsi Présentation de l’album « Printemps Anthracite »

Le Drakkar, Neuville-Lès-Dieppe

Vendredi 28 juin 2025

Ouverture des portes 20h

Première partie Pur (20h30)

Concert principal Tootsi (jusqu’à 22h15-22h30)

️ Entrée 12€

Infos & billetterie :

Facebook Lien de l’événement

Instagram @tootsiletoots (lien de la billetterie en bio)

Tootsi débarque au Drakkar pour un concert unique autour de son album « Printemps Anthracite », sorti en mars dernier. Une soirée rap marquée par des morceaux phares du projet, mais aussi des exclusivités inédites et des sons non retenus dans l’album.

Première partie assurée par Pur, jeune rappeur à suivre de près.

Concert de Tootsi Présentation de l’album « Printemps Anthracite »

Le Drakkar, Neuville-Lès-Dieppe

Vendredi 28 juin 2025

Ouverture des portes 20h

Première partie Pur (20h30)

Concert principal Tootsi (jusqu’à 22h15-22h30)

️ Entrée 12€

Infos & billetterie :

Facebook Lien de l’événement

Instagram @tootsiletoots (lien de la billetterie en bio) .

Le Drakkar

Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43 billetterie@dsn.asso.fr

English : [Concert] Primtemps Anthracite

Tootsi arrives at Le Drakkar for a unique concert based on his album « Printemps Anthracite », released last March. An evening of rap featuring key tracks from the project, as well as previously unreleased exclusives and sounds not included on the album.

Opening act Pur, a young rapper to keep an eye on.

? Tootsi concert ? Presentation of the album « Printemps Anthracite »

? Le Drakkar, Neuville-Lès-Dieppe

? Friday, June 28, 2025

? Doors open: 8pm

? Opening act: Pur (8:30pm)

? Main concert Tootsi (until 22h15-22h30)

?? Admission: 12?

? Info & tickets :

? Facebook Event link

? Instagram @tootsiletoots (ticketing link in bio)

German :

Tootsi kommt ins Drakkar für ein einzigartiges Konzert rund um sein Album « Printemps Anthracite », das im März dieses Jahres erschienen ist. Ein Rap-Abend mit den wichtigsten Stücken des Projekts, aber auch exklusiven, unveröffentlichten Songs und Klängen, die nicht auf dem Album enthalten sind.

Als Vorgruppe tritt Pur auf, ein junger Rapper, den man im Auge behalten sollte.

? Konzert von Tootsi ? Vorstellung des Albums « Printemps Anthracite »

? Le Drakkar, Neuville-Lès-Dieppe

? Freitag, 28. Juni 2025

? Öffnung der Türen: 20 Uhr

? Erster Teil: Pur (20:30 Uhr)

? Hauptkonzert Tootsi (bis 22:15-22:30 Uhr)

?? Eintritt: 12?

? Infos & Kartenverkauf :

? Facebook: Link zur Veranstaltung

? Instagram: @tootsiletoots (Link zum Ticketverkauf in der Bio)

Italiano :

Tootsi arriva a Le Drakkar per un concerto unico basato sul suo album Printemps Anthracite, pubblicato lo scorso marzo. La serata proporrà alcuni dei brani principali dell’album, oltre a esclusive inedite e suoni non inclusi nell’album.

Atto di supporto: Pur, un giovane rapper da tenere d’occhio.

? Concerto di Tootsi? Presentazione dell’album « Printemps Anthracite »

? Le Drakkar, Neuville-Lès-Dieppe

? Venerdì 28 giugno 2025

? Apertura porte: 20:00

? Apertura: Pur (20.30)

? Concerto principale Tootsi (fino alle 22.15-22.30)

?? Ingresso: 12?

? Info e biglietti :

? Facebook: link evento

? Instagram @tootsiletoots (link biglietti nella bio)

Espanol :

Tootsi llega a Le Drakkar para un concierto único basado en su álbum Printemps Anthracite, publicado el pasado mes de marzo. La velada incluirá algunos de los temas clave del álbum, así como exclusivas inéditas y sonidos no incluidos en el disco.

Como telonero, Pur, un joven rapero al que no hay que perder de vista.

? Concierto de Tootsi ? Presentación del álbum « Printemps Anthracite »

? Le Drakkar, Neuville-Lès-Dieppe

? Viernes 28 de junio de 2025

? Apertura de puertas: 20.00 horas

? Actuación inaugural: Pur (20.30 h)

? Concierto principal Tootsi (hasta las 22.15 h 22.30 h)

?? Entrada: 12?

? Información y entradas :

? Facebook: Enlace del evento

? Instagram @tootsiletoots (enlace a la entrada en la biografía)

L’événement [Concert] Primtemps Anthracite Dieppe a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie