Concert Principles Of Joy [soul] Nevers

Concert Principles Of Joy [soul]

10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : 

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 23:30:00

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 23:30:00

2026-03-21

Né en Seine-Saint-Denis, fief du rap et du hip hop, ce groupe incarne la vision vintage et sans compromis du label indépendant Q-Sounds Recording. Leur son ? Un cocktail explosif groove implacable du Northern Soul, intensité de la Deep Soul, vibes psychédéliques et clins d’œil au Hip Hop. Résultat une musique à la fois rétro et furieusement moderne.

Rendez vous le samedi 21 mars à 20h. .

10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

