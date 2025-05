Concert Printanier avec l’Harmonie de Trélissac et Saint-Germain-du-Salembre – Foyer Socio-Culturel Trélissac, 24 mai 2025 21:00, Trélissac.

Dordogne

Concert Printanier avec l’Harmonie de Trélissac et Saint-Germain-du-Salembre Foyer Socio-Culturel 827 Rue Eugène Leroy Trélissac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 21:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Un concert printanier avec l’Harmonie de Trélissac et Saint-Germain-du-Salembre

L’Harmonie de Trélissac et de Saint-Germain-du-Salembre, sous la direction de Nicolas Caminel, donne rendez-vous au public le samedi 24 mai à 21h00 au foyer socioculturel de Trélissac. Les musiciens proposeront un programme musical varié, accessible à tous, dans une ambiance conviviale.

INFORMATIONS PRATIQUES

Une buvette sera proposée sur place, avec boissons et douceurs pour accompagner la soirée

Entrée libre Ouvert à toutes et tous

Contact 0609637151 .

Foyer Socio-Culturel 827 Rue Eugène Leroy

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 63 71 51

English : Concert Printanier avec l’Harmonie de Trélissac et Saint-Germain-du-Salembre

A spring concert with the Harmonie de Trélissac and Saint-Germain-du-Salembre

German : Concert Printanier avec l’Harmonie de Trélissac et Saint-Germain-du-Salembre

Ein Frühlingskonzert mit der Harmonie von Trélissac und Saint-Germain-du-Salembre

Italiano :

Un concerto di primavera con le bande di ottoni di Trélissac e Saint-Germain-du-Salembre

Espanol : Concert Printanier avec l’Harmonie de Trélissac et Saint-Germain-du-Salembre

Concierto de primavera con las bandas de música de Trélissac y Saint-Germain-du-Salembre

L’événement Concert Printanier avec l’Harmonie de Trélissac et Saint-Germain-du-Salembre Trélissac a été mis à jour le 2025-05-06 par OT de Périgueux