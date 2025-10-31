Concert printanier Charleville-Mézières
Concert printanier Charleville-Mézières mercredi 4 mars 2026.
Concert printanier
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Les élèves du Conservatoire vous invitent à leur concert de Printemps. Entrée gratuite sur réservation auprès du Théâtre de Charleville-Mézières.
Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
English :
The students of the Conservatoire invite you to their Spring concert. Free admission with reservation at Théâtre de Charleville-Mézières.
German :
Die Schüler des Konservatoriums laden Sie zu ihrem Frühlingskonzert ein. Freier Eintritt mit Reservierung beim Théâtre de Charleville-Mézières.
Italiano :
Gli studenti del Conservatorio vi invitano al loro concerto di primavera. Ingresso libero previo accordo con il Théâtre de Charleville-Mézières.
Espanol :
Los alumnos del Conservatorio le invitan a su concierto de primavera. Entrada gratuita previa concertación con el Théâtre de Charleville-Mézières.
L’événement Concert printanier Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-10-29 par Ardennes Tourisme