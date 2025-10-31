Concert printanier

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Les élèves du Conservatoire vous invitent à leur concert de Printemps. Entrée gratuite sur réservation auprès du Théâtre de Charleville-Mézières.

.

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

English :

The students of the Conservatoire invite you to their Spring concert. Free admission with reservation at Théâtre de Charleville-Mézières.

German :

Die Schüler des Konservatoriums laden Sie zu ihrem Frühlingskonzert ein. Freier Eintritt mit Reservierung beim Théâtre de Charleville-Mézières.

Italiano :

Gli studenti del Conservatorio vi invitano al loro concerto di primavera. Ingresso libero previo accordo con il Théâtre de Charleville-Mézières.

Espanol :

Los alumnos del Conservatorio le invitan a su concierto de primavera. Entrada gratuita previa concertación con el Théâtre de Charleville-Mézières.

L’événement Concert printanier Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-10-29 par Ardennes Tourisme