Concert Printemps des Poètes La Cavalerie
Concert Printemps des Poètes La Cavalerie jeudi 26 mars 2026.
Concert Le Printemps des Poètes
20 rue des Hospitaliers La Cavalerie Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Legain chante Lepriest
Le trio viganais rend un bel hommage à la poésie d’Alain Leprest.
Un concert proposé dans le cadre du Printemps des Poètes, des événements sur toute la communauté de commune porté par l’EVS Larzac et Vallée. Thème La liberté. Force vive, déployée.
Horaire NC à ce jour, à la Draille .
20 rue des Hospitaliers La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 88 09 94 41 ladraille12@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Legain sings Lepriest
L’événement Concert Le Printemps des Poètes La Cavalerie a été mis à jour le 2026-02-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)