CONCERT PRINTEMPS PRINTEMPS HISPANIQUE SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon
CONCERT PRINTEMPS PRINTEMPS HISPANIQUE SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon dimanche 12 avril 2026.
SERVICE CULTUREL 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12 19:00:00
Date(s) :
2026-04-12
« La musique espagnole est le cri de l’âme, une danse de la passion et un écho de l’histoire. »
SERVICE CULTUREL 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie culture@canetenroussillon.fr
English :
« Spanish music is the cry of the soul, a dance of passion and an echo of history. »
German :
« Die spanische Musik ist der Schrei der Seele, ein Tanz der Leidenschaft und ein Echo der Geschichte »
Italiano :
« La musica spagnola è il grido dell’anima, una danza di passione e un’eco della storia
Espanol :
« La música española es el grito del alma, una danza de pasión y un eco de la historia
